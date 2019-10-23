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Экономика

Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков

24 октября 2019 11:41  [49] Экономика
Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков

Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября внесли в региональный бюджет изменения, которые предусматривают поддержку прав обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Из этих средств 57,2 млн рублей предназначены для финансирования завершения строительства многоквартирного дома в Нижнем Новгороде по ул. Жукова (между домами №8 и №10). Еще 858 млн рублей пойдет на мероприятия по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от "ООО "ЭкоГрад", ООО "Капстройинвест", ООО "Квартстрой-Центр". Речь идет о завершении строительства ЖК "Новинки SmartCity" и ЖК "Окский берег".

"Вчера первые дольщики ЖК "Новинки Smart City" получили ключи от своих квартир. Спасибо им большое за терпение! Сегодня депутаты согласовали правительству выделение 858 млн рублей на мероприятия по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег", а также 57,2 млн рублей – на завершение строительства дома на ул.Жукова. Решение проблем обманутых дольщиков – принципиально для нас", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас в регионе есть ряд объектов, застройщики которых признаны банкротами.

Напомним, что дольщикам ЖК "Окский берег" необходимо создать реестр требований участников строительства, после чего власти начнут искать инвестора, который завершит возведение домов в этом ЖК. Обманутые дольщики обанкротившегося застройщика ООО "Капстройинвест" могут предъявить свои требования в течение трех месяцев (до 28 октября 2019 года).

Строительство ЖК "Университетский" планируется завершить до конца 2021 года. У правительства Нижегородской области уже есть ряд договоренностей с инвесторами.

Дольщикам нижегородского ЖК "Европейский" власти озвучили два варианта решения проблемы с долгостроем. Сейчас ведется анализ обследования конструкций недостроенных домов. По итогам анализа "Фонд защиты участников долевого строительства" примет решение о целесообразности или нецелесообразности возведения долгостроя. То есть, рассматривается вариант завершения строительства домов. В случае, если достройку посчитают нецелесообразной, то обманутым дольщикам выплатят компенсацию.

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