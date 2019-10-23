Выплаты ведущим спортсменам Нижегородской области существенно увеличены Спорт

Фото: ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в закон "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров", согласно которым выплаты спортсменам существенно увеличены. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Так, для спортсменов, занявших на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх первое место, единовременная выплата составит 3 млн рублей (сейчас действует другая норма, где выплата составляет 500 тысяч рублей), второе место - 2 млн рублей (сейчас 400 тысяч рублей), третье место - 1 млн рублей (сейчас 300 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на чемпионате мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 500 тысяч рублей (было 60 тысяч рублей), второе место - 300 тысяч рублей (было 48 тысяч рублей), третье место - 200 тысяч рублей (было 42 тысячи рублей).

Для спортсменов, занявших на чемпионате Европы, первенстве мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 300 тысяч рублей (было 50 тысяч рублей), второе место - 200 тысяч рублей (40 тысяч рублей), третье место - 100 тысяч рублей (30 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на Кубке мира, первенстве Европы по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 150 000 рублей (было 30 тысяч рублей), второе место - 100 тысяч рублей (было 24 тысячи рублей), третье место - 50 тысяч рублей (было 16 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на Кубке Европы по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 50 тысяч рублей (было 30 тысяч рублей), второе место - 30 тысяч рублей (было 24 тысячи рублей), третье место - 16 тысяч рублей (сохранена на прежнем уровне).

Для получения единовременной выплаты в закон добавлена такая категория как победители и призеры специальных Олимпийских игр среди молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Для спортсменов, занявших первое место, выплата составит 300 тысяч рублей, второе место - 200 тысяч рублей, третье место - 100 тысяч рублей. Для тренеров размер единовременной выплаты составит до 50 процентов от размера единовременной выплаты спортсменам, которых они подготовили.

"Выступать на крупных соревнованиях за свою страну – это большая честь. Победить или завоевать медаль – это значительное достижение, которое остается в истории. Поддержку со стороны государства наши спортсмены, безусловно, заслужили, и поэтому принятие закона является абсолютно логичным решением", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Отмечается, что проект изменений был внесен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам на заседании 17 октября.