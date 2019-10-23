Последние новости рубрики Происшествия
24 октября 2019 12:49  [124] "Через пути перебегала": трамвай протаранил ГАЗель в Нижнем Новгороде
24 октября 2019 10:59  [128] Водитель автобуса в Дзержинске объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне
24 октября 2019 10:50  [134] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего подводного охотника из Павлова
24 октября 2019 10:20  [140] Жительницу Кстова осудили на три года условно за распространение "волшебных бобов"
23 октября 2019 16:33  [304] Более 40 сайтов по продаже фальшивых свидетельств о ЕГЭ обнаружила прокуратура Сормовского района
23 октября 2019 14:18  [410] Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов
23 октября 2019 10:22  [272] Более 70 человек эвакуировано из жилого дома в Нижнем Новгороде из-из горящего подвала
23 октября 2019 10:06  [202] Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижегородской области в минувшие сутки
22 октября 2019 10:00  [229] Несколько сараев сгорели в Дзержинске из-за поджога
21 октября 2019 18:12  [242] Нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами
Происшествия

"Через пути перебегала": трамвай протаранил ГАЗель в Нижнем Новгороде

24 октября 2019 12:49  [124] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвай протаранил ГАЗель на путях в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне в 14:30 на ул. Коминтерна, 58. Управляя автомобилем ГАЗ 49-летний водитель при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении трамваю №6.

В результате столкновения пострадал водитель ГАЗели: ушибленные раны лица и головы. После медицинского осмотра в больнице мужчина был отпущен.

В социальных сетях нижегородцы удивляются тому, как газель оказалась на этом участке путей, ведь второстепенная дорога находится немного дальше.

"На трамвай спешила, перебегала", - предположил один из пользователей соцсети.

Напомним, автомобилист сбил друг за другом двух пешеходов на переходе в Канавинском районе 11 октября.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph