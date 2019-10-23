"Через пути перебегала": трамвай протаранил ГАЗель в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвай протаранил ГАЗель на путях в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне в 14:30 на ул. Коминтерна, 58. Управляя автомобилем ГАЗ 49-летний водитель при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении трамваю №6.

В результате столкновения пострадал водитель ГАЗели: ушибленные раны лица и головы. После медицинского осмотра в больнице мужчина был отпущен.

В социальных сетях нижегородцы удивляются тому, как газель оказалась на этом участке путей, ведь второстепенная дорога находится немного дальше.

"На трамвай спешила, перебегала", - предположил один из пользователей соцсети.

Напомним, автомобилист сбил друг за другом двух пешеходов на переходе в Канавинском районе 11 октября.