"Наша банковская стратегия — быть ближе к клиенту", - Любовь Юдина Бизнес

Дополнительный офис одной из крупнейших кредитных организаций страны – банка "Россия" открылся в Нижнем Новгороде. Офис будет работать по адресу: улица Горьковская, 142.

Как пояснила на церемонии открытия управляющая Нижегородским филиалом банка Любовь Юдина, решение об открытии допофиса было принято в интересах удобства как корпоративных, так и частных клиентов.

"Наша стратегия — быть ближе к клиенту: несмотря на развивающуюся цифровизацию банковских сервисов, индивидуальный подход не теряет свою актуальность, многие по-прежнему нуждаются в том, чтобы сотрудник банка лично ответил им на интересующий вопрос или рассказал о новых предложениях — тем более, что всеобщий переход на высокие технологии осложняет пользование банковскими услугами для части клиентов — например, людей пенсионного возраста", - пояснила она.

По словам Любови Юдиной, для клиентов допофиса "Горьковский" будет действовать специальное предложение – вклад "Добро пожаловать" с выгодной процентной ставкой.

"Кроме того, пользуются популярностью ипотечные займы на покупку квартир в Москве, Санкт-Петербурге и в Крыму, где мы располагаем широкой территориальной сетью", - отметила она.

Заместитель председателя правления кредитной организации Александр Шаленков сообщил, что банк "Россия" на правах уполномоченного банка готов заключать договоры инвестиционного проектирования и открывать эскроу-счета крупнейшим нижегородским застройщикам, но при этом девелоперов будут тщательно проверять.

"Люди вкладывают в жилье и личные сбережения, и кредитные средства — это накладывает на нас двойную ответственность при совершении сделок. Жесткий контроль необходим, чтобы не допустить ситуаций, которые уже имели место, в том числе в Нижегородской области — за этим и принимался закон", — прокомментировал он ситуацию.

В банке "Россия" добавили, что к концу 2019 года планируется увеличить кредитный портфель до 10 млрд руб. "Мы готовы сотрудничать с Нижним Новгородом и областью по концессионным соглашениям, инфраструктурным проектам и программам льготного кредитования, и сейчас активно ведем переговоры при участии НАПП и ТПП НО", - сообщила Любовь Юдина.

СПРАВКА:

АО "АБ "Россия" — один из крупнейших отечественных банков федерального масштаба, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. На 1 сентября по размеру активов (1,032 трлн рублей) кредитная организация занимала 14 место в банковской системе РФ.