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Экономика

"Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков", - Наталия Орлова

25 октября 2019 15:01  [46] Экономика
Наталия Орлова

Наталия Орлова

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова прокомментировала решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 6,5%.

"Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования, поэтому в целом благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса", - сказала Наталия Орлова.

"Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения чтобы избежать давления на маржу", - пояснила экономист.

"Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты – если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок", - отметила она.

"ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75% и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения, сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0-3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность", - считает Наталия Орлова.

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