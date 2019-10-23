Глеб Никитин принял ответственное и мужественное решение, возглавив НРО "Единой России", - Вадим Булавинов Политика

Глеб Никитин принял ответственное и мужественное решение, возглавив НРО "Единой России". Об этом заявил журналистам депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов, говоря о решении президиума генсовета "Единой России", который накануне утвердил кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии.

По его словам, глава региона принял мужественное решение совместить с постом губернатора Нижегородской области должность секретаря регионального отделения партии "Единая Россия".

"Это не было указом откуда-то сверху. Руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев принял решение поддержать инициативу 13 губернаторов возглавить отделения партии в своих регионах. И очень хорошо, что это серьёзное решение принял и Глеб Сергеевич Никитин. Для главы субъекта это огромная ответственность, дополнительные задачи", - продолжил парламентарий.

"За работой Глеба Никитина многие будут пристально наблюдать. И рейтинг партии будет зависеть не только от партийных успехов, но и от успехов в руководстве областью, теперь это взаимосвязано", - сказал в заключение Вадим Булавинов.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональное отделение "Единой России" 24 октября.

Кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии утвердил президиум генсовета "Единой России".

Как сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак "в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов".

"Мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем", - добавил он.