Глеб Никитин возглавил НРО "Единой России" Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Президиум генсовета "Единой России" согласовал кандидатуру губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

"Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем", - сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

В целом президиум генсовета "Единой России" принял решение о согласовании 13 кандидатур губернаторов субъектов РФ исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения партии. По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и "помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения".

"У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые ни один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться. Как нам кажется (и председатель партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов", - добавил Турчак.

"Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов", - подытожил секретарь генерального совета партии.

Напомним, Глеб Никитин пополнил ряды "Единой России" в конце декабря 2017 года.

Напомним также, 5 июля текущего года на ежегодной политической конференции партии Дмитрий Медведев Медведев призвал к открытости "Единой России".

"Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии. Крайне важно, чтобы эту информацию от "Единой России" доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, и позиция нашей Партии будет гораздо более понятна людям", - сказал тогда Медведев.

Он подчеркнул, что эта работа включает поощрение гражданских активистов и журналистов, проведение соответствующих конкурсов среди тех, кто работает по социальной проблематике и освещает процесс реализации нацпроектов.