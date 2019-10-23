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Политика

"Авторитет губернатора придаст динамику работе "Единой России" в регионе", - Олег Лавричев

25 октября 2019 16:11  [68] Политика

"Авторитет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина придаст динамику работе "Единой России" в регионе", - заявил журналистам председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, член РПС НРО партии "Единая Россия" Олег Лавричев.

Говоря о решении президиума генсовета "Единой России", который накануне утвердил кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря НРО, собеседник добавил, что оно "обоснованное стратегически выверенное".

"Ресурс и авторитет губернатора, вкупе с личностными и профессиональными качествами Глеба Сергеевича Никитина, несомненно, придадут динамику работе партии в Нижегородской области", - подчеркул парламентарий.

По его словам, высшее руководство партии дает понятный и четкий сигнал относительно ведущей роли "Единой России" в регионе как драйвера политического и социально-экономического развития. "Консолидация усилий главы субъекта РФ и инструментов влияния партии позволит мобилизовать большое число наших земляков на уверенное продвижение вперед и реализацию всего потенциала Нижегородской области", - добавил он в заключение.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональное отделение "Единой России" 24 октября.
Кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии утвердил президиум генсовета "Единой России".

Как сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак "в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов".

"Мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем", - добавил он.

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