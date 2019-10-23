После стажировки на Нижегородском водоканале остались работать 15 студентов Бизнес

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

После стажировки на Нижегородском водоканале остались работать 15 студентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас Нижегородский водоканал подвел итоги кросс-функциональной стажировки, которая проводится на предприятии третий год подряд. В этом году участниками стали 33 студента трех ведущих ВУЗов города. В течение полугода студенты совмещали учебный процесс с практикой, приобретая профессиональные навыки и опыт по специальности под руководством 24 наставников.

Попробовать себя стажеры могли в 20 подразделениях, среди которых водопроводные станции, станция аэрации, управление стратегического развития и контроля, служба информационных технологий, управление контроля качества воды, отдел проектирования и др.

"На период стажировки с ребятами заключается срочный трудовой договор и предоставляется возможность устанавливать гибкий режим работы. В этом году из 33 стажеров семь переведены в штат компании на вакантные позиции, для восьми ребят, продолжающих обучение, стажировка продлена на 1 год. Еще 14 стажеров зачислены во внешний кадровый резерв компании, так как на данный момент часть из них не имеет возможности совмещать стажировку с обучением, остальные ждут появления вакантных позиций в интересующих их подразделениях", - рассказала начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" Юлия Маринина.

Новый набор студентов на стажировку стартует весной 2020 года. Получить опыт работы на предприятии смогут не только студенты вузов, но и учащиеся ссузов. В частности, Нижегородский водоканал уже подписал долгосрочное соглашение с ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий". Каждый год 20 учащихся техникума будут проходить стажировку в компании, для них предусмотрена специальная стипендия в размере трех тысяч рублей.

Напомним, ранее генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк отмечал, что предприятие заинтересовано в привлечении молодых и профессиональных кадров и готово предложить возможность получения интересного опыта, реализации профессиональных навыков, построения собственной карьеры и получения достойного вознаграждения.