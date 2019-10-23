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Общество

Альфа-Банк предложил детские карты с наклейками

29 октября 2019 09:02  [27] Общество

Альфа-Банк предложил детские карты с наклейками. Клиенты банка смогут заказать своим детям карты с уникальным дизайном с 28 октября 2019 года. Как пояснили в пресс-службе банка, дизайн для карты ребёнок создает сам ─ с помощью специальных наклеек. Набор наклеек выдаётся в комплекте с картой.

"Современные банковские продукты позволяют родителям с раннего детства закладывать основы правильного отношения к финансам. Альфа-Банк предлагает оформить карту детям, начиная с 7-летнего возраста. Именно с этого возраста целесообразно начинать рассказывать ребенку о правильном обращении с деньгами: дети уже могут вести простой счет, понимают суть процесса накопления, предназначение денег и источники их появления. Мы предложили нашим клиентам начать обучение своих детей правильному и рациональному использованию средств в игровой форме – с помощью наклеек, привлекая самих детей к созданию карты", - прокомментировал руководитель департамента по развитию розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.

Детская карта привязывается к любому из счётов родителя, который всегда может контролировать сколько денег и на что тратит его ребенок, а при необходимости установить лимит на снятие наличных, оплату покупок в интернете или в магазинах. Всё это можно сделать в мобильном приложении. По банковской карте для детей можно получать CashBack 5% от покупок во всех кафе и ресторанах.

Подробнее о карте можно узнать на сайте банка.

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Теги:
Банки Дети
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