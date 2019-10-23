Нижегородский автоэлектрик заплатит 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте" Происшествия

Нижегородец заплатит 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте". Об этом сообщили в прокуратуре Сормовского района 31 октября 2019 года.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Сормовского районного суда в отношении ранее не судимого 30-летнего автоэлектрика, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве по ч.1 ст.207 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что ночью 26 марта 2019 года нижегородец в компании друзей распивал спиртные напитки. После их ухода около двух часов ночи у него возник преступный умысел позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве.

Он набрал номер 112 и сообщил, что ему пришло СМС сообщение с информацией о заложенном в центре Сормово взрывном устройстве и что нужно всех эвакуировать. Диспетчер незамедлительно организовал выезд на место происшествия следственно-оперативной группы, в ходе проведенного осмотра места происшествия никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Как пояснил осужденный, в ту ночь он пил пиво с водкой и был сильно пьян, причину своего поступка он объяснить не может, но теперь ему придется заплатить штраф.

Отметим, что это далеко не первый случай поступления ложной информации. Ранее, подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в зданиях полиции и больницы. По решению суда одному из них назначили штраф 10 тысяч рублей, приятелю - один год лишения свободы условно.

Недавно пьяный житель Пильнинского района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также в прошлом году суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.