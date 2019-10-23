"Единый билет" в автобусах "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде отменили из-за нерентабельности Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Единый билет" в автобусах "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде отменили из-за нерентабельности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов.

Напомним, перевозчик отменил "единый билет" с возможностью пересадки без доплаты в течение 60 и 90 минут на маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92, заранее уведомимв пассажиров на информационных листовках в автобусах.

Эдуард Степанов пояснил, что руководство компании приняло это решение из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно".

Он напомнил, что в 2018 году "Лидер-Транс" первым подписал соглашение с администрацией города и муниципальными транспортными предприятиями о возможности использования "единого билета" на своих маршрутах.

"Мы пошли на это в связи с документом планирования, который появился в 2017 году. Согласно ему, дублирующие маршруты должны быть отменены. Но эти семь маршрутов существуют по сей день – им в третий раз уже продлевают сроки, хотя по закону это можно сделать только один раз. Никто нам не дает гарантии, что в декабре не будет то же самое", - сказал Эдуард Степанов.

Перевозчик также подчеркнул, что "Лидер-Транс" неоднократно подавал заявки на признание маршрутов социально-значимыми, но справку ему так и не выдали.

Собеседник агентства сообщил, что руководство компании готово к переговорам, и, возможно, решение будет пересмотрено, но они "не знают, с кем разговаривать".

Ранее сообщалось, что частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации Нижнего Новгорода.