Альфа-Банк и Mastercard внедрили комплексный продукт для контроля расходов по корпоративным картам Экономика

Альфа-Банк и Mastercard внедрили комплексный продукт для контроля расходов и управления лимитами по корпоративным картам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Интеграция банка-эмитента с системой SmartData от Mastercard позволяет значительно обогатить информацию о расходах сотрудников данными о характере операции от торгово-сервисных предприятий.

SmartData является технологической платформой для просмотра и управления финансовой информации по карточным операциям, работающей на основе веб-технологий. Она позволяет специалисту, контролирующему расходы по корпоративным картам, оперативно отслеживать транзакции сотрудников компании по всему миру.

Например, сервис позволяет увидеть детализацию оплаты поездок, в том числе совершенных пассажирским транспортом, данные телефонного биллинга, проката автомобилей, подробности бронирования в агентствах, организующих бизнес-поездки. Стандартные и кастомизированные отчеты дают четкую информацию о транзакционной активности держателей корпоративных карт, что необходимо для контроля и четкого управления бизнесом.

При этом платформу SmartData можно интегрировать в программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Данные могут быть выгружены в учетную ERP-систему, которая используется в компании. Информация может быть консолидирована по нескольким филиалам компании, банкам-эмитентам и валютам. На основе нее специалист имеет возможность управлять лимитами, а также организовать удобный процесс подтверждения расходов (например, контроль пробега корпоративного авто). Все данные надежно защищены шифрованием по протоколу SSL и 128-битовым шифрованием.

"Новый сервис может быть предложен крупному и среднему бизнесу и удобен всем компаниям, чья деятельность связана с большим количеством командировок, наличием значительных представительских расходов, и уделяющим пристальное внимание оптимизации и контролю соответствующих затрат. Он является одним из элементов культуры управления издержками, которую глобальные компании привносят на российский рынок. Альфа-Банк транслирует лучшие международные практики в российскую деловую среду", - подчеркнул начальник управления расчетного бизнеса Альфа-Банка Евгений Жилов.

"Mastercard приветствует, что все больше международных практик и решений находят свое применение в деятельности российских банков. Внедрение такого комплексного решения по управлению расходами, как SmartData, означает новый уровень качества обслуживания корпоративных компаний. Данный продукт поможет расширить текущие продуктовые предложения Альфа-Банка, что даст дополнительное конкурентное преимущество в работе как с существующими, так и новыми клиентами", - прокомментировал директор по развитию коммерческих продуктов Mastercard в России Джемал Агрба.

Для получения услуги достаточно открыть счет в Альфа-Банке, выпустить корпоративные карты и подключить их к новому сервису.