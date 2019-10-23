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Бизнес

Нижегородские власти требуют прекратить строительство автомойки у детского сада

31 октября 2019 15:08  [86] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородские власти требуют прекратить строительство автомойки у детского сада №451 Приокского района (ул.Цветочная, 4). Как сообщили в пресс-службе администрации, глава города Владимир Панов поручил организовать работу в соответствии с градостроительным законодательством по строению, возводимому у детского сада.

Решение глава города принял после обращений родителей воспитанников детсада и проведенных федеральными, региональными и муниципальными ведомствами проверок. Согласно полученной информации, на земельном участке, примыкающем к детскому саду, ведется строительство автомобильной мойки, но, по данным областного министерства строительства, заявлений на выдачу разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не поступало. Департаментом градостроительного развития разрешение на строительство или реконструкцию каких-то объектов недвижимости на соответствующем участке также не выдавалось.

Кроме того, по данным инспекции госстройнадзора, место размещения возводимого объекта не соответствует правилам землепользования и застройки, т.к нарушены минимальные отступы от границ земельного участка. Согласно данным проверок, возводимое у детского сада № 451 строение является самовольным.

Согласно ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ, орган МСУ может потребовать привести постройку в соответствие с установленными требованиями либо принять решение о сносе самовольной постройки или обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки.

Фото: Яндекс.Карты 

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