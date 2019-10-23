Лучший формат работы Соседских центров в Нижнем Новгороде определят на форуме "Активный житель" Общество

Лучший формат работы Соседских центров в Нижнем Новгороде определят на форуме "Активный житель". Об этом сообщают организаторы.

Организаторами выступают автономная некоммерческая организация "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", благотворительный фонд "Здоровое поколение" при поддержке городской администрации, министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Форум пройдет 11 ноября с 09:30 до 18.00 в конференц-залах "Маринс Парк Отеля".

В рамках форума пройдут семинары, круглые столы и пленарное заседание, на которых будут представлены актуальные формы развития и организации системы ТОС в городах России и выбрана наиболее оптимальная форма для распространения опыта в других регионах РФ.

Работа пройдет по четырем направлениям. В секции "Добрососедство и соседские центры" обсудят вопросы экономического развития ТОС и проблемы создания Соседских центров. В секции "Кадры и коммуникации решают всё!" определят, насколько актуальна профессия менеджера Соседских центров и как Соседские центры способствуют взаимодействию управляющих компаний с жителями.

"Формы развития и организации системы ТОС" - площадка, на которой будут представлены лучшие практики работы АОТОС, в результате работы этой секции будут определены лучшие методы для дальнейшего внедрения их в регионах РФ. Проектная сессия на площадке "Молодежь и ТОС. Миф или реальность?" будет посвящена участию молодежи в изменении городских пространств.

В мероприятии примут участие директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Марат Кидрачев, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, а также представители органов местного самоуправления: активисты Советов ТОС Нижнего Новгорода и городов РФ, председатели НКО, представители органов местного самоуправления, активисты молодежных организаций. Предполагается, что форум посетят около 350 человек.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте https://forumtos-region.ru.