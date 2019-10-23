Благоустройство сквера им.Жукова в Нижегородском районе завершится к 4 ноября, - горадминистрация Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера им.Жукова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода завершится к 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство сквера входит в программу "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).

"В сквере им. Жукова рабочие полностью обустроили бортовой камень и бетонное основание дорожек. В зеленой части сквера уложили рулонный газон", - говорится в сообщении администрации.

Сообщается, что 4 ноября — в день открытия обновленного сквера, рядом с которым расположено здание областного военного комиссариата, состоятся проводы призывников. "Мы надеемся, что торжественное открытие сквера станет хорошим началом для проведения подобных мероприятий в данном общественном пространстве", - сказал исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

В администрации Нижнего Новгорода также сообщили, что сейчас завершается благоустройство сквера "Черный пруд".

"Сквер очистили от сухой поросли и веток, посеяли газон и высадили многолетние растения. Вокруг фонтана установили скамейки-трибуны. Забор со стороны домов преобразился за счет яркого современного граффити", - сговорится в сообщении.

Завершить работы по благоустройству сквера "Черный пруд" планируется на следующей неделе.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов говорил, что ежегодно количество общественных пространств, которые благоустраиваются по программе "Формирование комфортной городской среды" растет.