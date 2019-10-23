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Общество

Станцию снеготаяния построят в Кстовском районе за 56 млн рублей

01 ноября 2019 13:44  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Станцию снеготаяния построят в Кстовском районе Нижегородской области за 56 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Организатором конкурса по выбору подрядчика выступает ООО "Городские инженерные системы" (дочернее общество "Нижегородского водоканала"). Итоги электронного конкурса будут подведены 26 ноября 2019 года. Работы необходимо завершить не позднее, чем через шесть месяцев с момента подписания договора.

Станция разместится в районе Артемовских лугов на участке площадью 24,1 тысячи кв. метров, примыкающем к Нижегородской станции аэрации.

Объект планируется использовать для утилизации снежных масс в режиме непрерывной подачи и отвода сточных вод. Средне-суточное количество утилизируемого снега будет составлять 7 тысяч куб.м., а средне-годовое – 300 тысяч куб.м.

Начальная (максимальная) цена контракта: 56 млн рублей. Цена включает в себя строительно-монтажные работы, поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку станции снеготаяния в целом.

Итоги электронного конкурса будут подведены 26 ноября 2019 года. Работы необходимо завершить не позднее, чем через шесть месяцев с момента подписания договора.

Ранее генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк сообщал, что в целом планируется строительство двух станций снеготаяния. После завершения строительства станции будут переданы в собственность Нижнего Новгорода, при этом ООО "Городские инженерные системы" на 10 лет получит право владения и эксплуатации объектов.

О планах по строительству станций снеготаяния Николай Николюк рассказывал еще в июне 2018 года. Он пояснил тогда, что в городе существует проблема с отсутствием ливневых канализаций и около 90% снега, который тает, попадает в реки.

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