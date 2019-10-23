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Экономика

"Эксперт РА" повысил прогноз по рейтингу банка "Открытие" со стабильного на позитивный

01 ноября 2019 14:55  [92] Экономика

Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на уровне ruАА- и повысило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Об этом сообщили в пресс-службе банка 1 ноября 2019 года.

Изменение прогноза предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе и обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания запаса по капиталу и органического роста бизнеса банка. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности и стабильного уровня прочих финансовых показателей.

Рейтинг на уровне ruАА - был присвоен банку "Открытие" в апреле 2019 года и обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности и нейтральной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России – ключевого акционера "Открытия".

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