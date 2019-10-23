Отмена "единого билета" в автобусах нижегородского "Лидер-Транса" откладывается до конца ноября Общество

Отмена "единого билета" в автобусах ООО "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде откладывается до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В департаменте транспорта пояснили, что если участник договора, осуществляющий регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, решил изменить данный договор, то он должен направить письмо о своем намерении не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу.

Поскольку департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода получил копию уведомления о выходе ООО "Лидер-Транс" из соглашения 25 октября, то и возможный срок выхода подрядчика из соглашения откладывается, как минимум на 25 ноября. Директор ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов согласился с аргументами департамента.

Как сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева, в будущем планируется провести дополнительные переговоры с руководством ООО "Лидер-Транс", чтобы найти компромиссное решение. Она выразила надежду, что сотрудничество с компанией продолжится.

Напомним, перевозчик отменил "единый билет" с возможностью пересадки без доплаты в течение 60 и 90 минут на маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92, заранее уведомив пассажиров на информационных листовках в автобусах. Позднее глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов сообщил НИА "Нижний Новгород", что руководство компании приняло это решение из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно".