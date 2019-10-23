Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2019 16:19  [8] Застройка сквера планируется в Приокском районе. Как отреагировал Владимир Панов?
01 ноября 2019 16:06  [33] Ключи от автомобилей и денежные премии: в Нижегородском кремле наградили лучших работников сельского хозяйства
01 ноября 2019 15:34  [63] "Люди определили программу нашей дальнейшей работы в части благоустройства на 2020 год", - Владимир Кочетков
01 ноября 2019 15:29  [80] "Жители с удовольствием принимали участие в голосовании, при необходимости им помогали волонтеры", - глава Городца Александр Жиряков
01 ноября 2019 15:28  [76] Более 220 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в 2020 году
01 ноября 2019 15:18  [3] Отмена "единого билета" в автобусах нижегородского "Лидер-Транса" откладывается до конца ноября
01 ноября 2019 13:53  [101] Сотрудники АПЗ приняли участие в международной выставке "Expo Coating Moscow"
01 ноября 2019 13:44  [164] Станцию снеготаяния построят в Кстовском районе за 56 млн рублей
01 ноября 2019 13:36  [92] Количество "Поездов здоровья" в 2020 году увеличат с двух до четырех
01 ноября 2019 12:59  [136] Движение транспорта перекроют на пр.Гагарина 3 и 4 ноября
Общество

Отмена "единого билета" в автобусах нижегородского "Лидер-Транса" откладывается до конца ноября

01 ноября 2019 15:18  [3] Общество

Отмена "единого билета" в автобусах ООО "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде откладывается до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В департаменте транспорта пояснили, что если участник договора, осуществляющий регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, решил изменить данный договор, то он должен направить письмо о своем намерении не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу.

Поскольку департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода получил копию уведомления о выходе ООО "Лидер-Транс" из соглашения 25 октября, то и возможный срок выхода подрядчика из соглашения откладывается, как минимум на 25 ноября. Директор ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов согласился с аргументами департамента.

Как сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева, в будущем планируется провести дополнительные переговоры с руководством ООО "Лидер-Транс", чтобы найти компромиссное решение. Она выразила надежду, что сотрудничество с компанией продолжится.

Напомним, перевозчик отменил "единый билет" с возможностью пересадки без доплаты в течение 60 и 90 минут на маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92, заранее уведомив пассажиров на информационных листовках в автобусах. Позднее глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов сообщил НИА "Нижний Новгород", что руководство компании приняло это решение из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph