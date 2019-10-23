Дни открытых дверей для пенсионеров пройдут в Нижегородской области в ноябре Общество

Дни открытых дверей для граждан пенсионного и предпенсионного возраста пройдут в Нижегородской области в ноябре

В управлении по труду и занятости населения пояснили, что мероприятия будут организованы с 5 по 18 ноября 2019 года в центрах занятости населения Краснобаковского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Сосновского, Спасского района, городов Кулебаки, Первомайск и Саров.

Специалисты центров занятости окажут информационно-консультационные услуги по вопросам трудоустройства и участия в национальных проектах.

Дополнительная информация в отделе анализа рынка труда управления, телефон: 234-07-27.

Также, новые ярмарки вакансий учебных и рабочих мест будут организованы в районах Нижегородской области с 6 ноября.