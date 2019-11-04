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Общество

Двум нижегородцам вручили премию Минина и Пожарского

04 ноября 2019 19:29  [69] Общество

Фото: Александр Воложанин

Двум нижегородцам вручили премию Минина и Пожарского в День народного единства на главной площади Нижнего Новгорода. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального Законодательного собрания Евгений Лебедев и глава города Владимир Панов.

Премия была учреждена в Нижегородской области в 1999 году. Она вручается за особые заслуги в искусстве, науке и образовании, общественной, благотворительной и издательской деятельности, экономике и производстве, социальной защите и бытовом обслуживании населения, а также государственной и муниципальной службе.

В этом году премии Минина и Пожарского удостоены председатель правления региональной общественной организации "Нижегородское землячество в столице" Виктор Карпочев и старший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Валерий Саламатов.

Виктор Карпочев на протяжении 19 лет активно участвует в культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества", посвященной нижегородскому ополчению 1612 года. В рамках нее по маршруту движения нижегородского ополчения проводятся социально-культурные мероприятия с привлечением молодежи, историков, краеведов, писателей, журналистов, самодеятельных коллективов народного творчества, ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций и духовенства. Он также является инициатором и организатором работы по изданию книг, брошюр и видеофильмов, художественных выставок по истории нижегородского ополчения.

По инициативе Валерия Саламатова проводится интерактивная программа "Традиции нижегородских оружейников" с участием клубов исторической реконструкции. При его активном участии в 2013 году Нижегородский кремль вошел в десятку символов России мультимедийного проекта-конкурса "Россия 10". Также Валерий Саламатов активно занимается научной работой и участвует в разработке новых экскурсий. Маршрут "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!" занял первое место в конкурсе "Великая победа" как лучший туристический маршрут по Нижегородской области, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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