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Общество

Лиса вновь была замечена около Нижегородского кремля

05 ноября 2019 10:20  [105] Общество

Фото: из соцсети Facebook

Лиса вновь была замечена около Нижегородского кремля. Об этом в соцсети Facebook сообщил Александр Лощилов.

"Говорят её ловили уже трижды. Проверяли и выпускали в лес, но она возвращается в кремль. Дела у нее там. Видимо из-за периодического отлова частично привыкла к людям. Растерянная, не агрессивная, не бешеная, линчевать не нужно", - рассказал он.

Напомним, в начале октября лису видели на пл. Минина, потом животное прогуливалось по Нижневолжской набережной в районе Чкаловской лестницы, 22 октября лиса забежала на территорию Нижегородского кремля. В комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира пояснили, что к ним систематически поступают обращения от жителей о том, они замечают лис, которые совершенно не боятся людей.

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