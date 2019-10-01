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Общество

Лисица забежала на территорию Нижегородского кремля

22 октября 2019 14:42  [158] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Лисица забежала на территорию Кремля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Сегодня примерно в 08:30 лису поймали и отвезли в лес. Специалисты сказали, что внешних признаков заболеваний у лисы не было обнаружено.

В комитете пояснили, что к ним систематически поступают обращения от жителей о том, что в населенных пунктах, в том числе и в городах, появляются лисы, которые совершенно не боятся людей.

"Лисица нечувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна. Появление животного в городе означает, что она живёт неподалеку. Случаев нападения лисы на людей или домашних животных не зафиксировано", - сказали в госохотнадзоре.

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Теги:
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