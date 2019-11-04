Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 9,8 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 9,8 млрд рублей или на 13,2%.

Как сообщает министерство финансов региона, в начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Ведомство объясняет, что снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также из-за сокращения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

На 1 ноября 2019 года сумма госдолга Нижегородской области составляет 65,2 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 59,6% составляют государственные ценные бумаги; еще 40,1% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

В министерстве также сообщили, что в октябре были объявлены аукционы по выбору организаций для привлечения кредитных ресурсов на 33 млрд рублей. Однако это не означает обязательное привлечение кредитов. Средства будут привлекаться только по мере потребности. То есть, объявление аукционов связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

В минфине напомнили, что правительство Нижегородской области заключило соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условия соглашений предусматривают поэтапное снижение долговой нагрузки по годам.

Так, на начало 2018 года долговая нагрузка (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета) составляла 63,5% при установленном ограничении по соглашениям на уровне 64%, на начало 2019 года - 55,9% при ограничении на уровне 62%.

Планируется, что на начало 2020 года долговая нагрузка снизится до 53,3% при ограничении в 60%.

Напомним, что госдолг Нижегородской области за 2018 год снизился на 1,2% по сравнению с 2017 годом.

На начало 2020 года государственный долг прогнозируется в объеме 75,05 млрд рублей. Эта сумма равна объему, который сложился в январе 2019 года и соответствует экономически безопасному уровню. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.