Владимир Панов обещал предоставить помещение нижегородцу, обучающему детей ремонту обуви Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал нижегородцу предоставить помещение, где детей станут обучать ремонту обуви. Предприниматель обратился к мэру на встрече, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 6 ноября 2019 года.

Мужчина сообщил, что компания, которую он представляет, занимается ремонтом обуви и оказанием бытовых услуг. Кроме того, она обучает детей и предоставляет им возможность дальнейшего трудоустройства в подростковом возрасте.

"Наплыв большой, размещать наши мастерские негде", - посетовал он.

Для своих мастерских данный комбинат бытовых услуг выбрал полуподвальное помещение в Автозаводском районе по адресу: Южное шоссе, 49. Компания планирует взять его в аренду с последующим выкупом. Однако, в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода ему в этом отказали, поскольку помещение включено в план приватизации.

Глава города поручил КУГИ в ближайшее время провести конкурс по передаче данного помещения в аренду.

Торговля хлебом, молоком и фруктами

Также поспособствовать в получении помещения в аренду Владимир Панов пообещал женщине, которая более трех лет осуществляла торговлю различными продуктами "от хлеба и молока до фруктов" на условиях субаренды в павильоне на пересечении пр. Гагарина и ул. Сурикова.

Это помещение закрыли по решению суда из-за долгов собственника. Магазин не работает уже более четырех месяцев, что, по словам предпринимателя, создает неудобство для местных жителей. Около ста жильцов даже подписали обращение о возрождении торгового объекта.

По словам Владимира Панова, соответствующая конкурсная процедура "будет проведена в кратчайшие сроки".

"Недостроенные кафе, а работают"

В ходе встречи другой предприниматель указал главе Нижнего Новгорода на ряд кафе, которые, по его мнению, работают незаконно.

"Рестораны существуют более 10 лет, а по кадастровым планам здания числятся как объекты незавершенного строительства", - сказал он.

Так мужчина обозначил кафе на Гребном канале и ул. Марата. Он подчеркнул, что последнее, к тому же, находится в охранной зоне.

Предприниматель попросил проверить эти заведения и дать ему письменный ответ.

Напомним, в ходе мероприятия одна из предпринимателей обратилась к мэру с просьбой прояснить ситуацию в следующем вопросе. Ее торговый объект в форме кружки, расположенный на набережной недалеко от Речного вокзала, планируется перенести, но куда - пока неизвестно. Владимир Панов пояснил, что перенос "кружки" связан с тем, что на этом месте планируется фонтан.

Также нижегородские ремесленники через Торгово-промышленную палату обратились к главе администрации города с просьбой предоставить территорию для продажи своей продукции.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи главы Нижнего Новгорода с предпринимателями стало известно, что мэрия приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной.