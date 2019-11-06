Владимир Панов обещал предоставить помещение нижегородцу, обучающему детей ремонту обуви

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал нижегородцу предоставить помещение, где детей станут обучать ремонту обуви. Предприниматель обратился к мэру на встрече, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 6 ноября 2019 года.
Мужчина сообщил, что компания, которую он представляет, занимается ремонтом обуви и оказанием бытовых услуг. Кроме того, она обучает детей и предоставляет им возможность дальнейшего трудоустройства в подростковом возрасте.
"Наплыв большой, размещать наши мастерские негде", - посетовал он.
Для своих мастерских данный комбинат бытовых услуг выбрал полуподвальное помещение в Автозаводском районе по адресу: Южное шоссе, 49. Компания планирует взять его в аренду с последующим выкупом. Однако, в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода ему в этом отказали, поскольку помещение включено в план приватизации.
Глава города поручил КУГИ в ближайшее время провести конкурс по передаче данного помещения в аренду.
Торговля хлебом, молоком и фруктами
Также поспособствовать в получении помещения в аренду Владимир Панов пообещал женщине, которая более трех лет осуществляла торговлю различными продуктами "от хлеба и молока до фруктов" на условиях субаренды в павильоне на пересечении пр. Гагарина и ул. Сурикова.
Это помещение закрыли по решению суда из-за долгов собственника. Магазин не работает уже более четырех месяцев, что, по словам предпринимателя, создает неудобство для местных жителей. Около ста жильцов даже подписали обращение о возрождении торгового объекта.
По словам Владимира Панова, соответствующая конкурсная процедура "будет проведена в кратчайшие сроки".
"Недостроенные кафе, а работают"
В ходе встречи другой предприниматель указал главе Нижнего Новгорода на ряд кафе, которые, по его мнению, работают незаконно.
"Рестораны существуют более 10 лет, а по кадастровым планам здания числятся как объекты незавершенного строительства", - сказал он.
Так мужчина обозначил кафе на Гребном канале и ул. Марата. Он подчеркнул, что последнее, к тому же, находится в охранной зоне.
Предприниматель попросил проверить эти заведения и дать ему письменный ответ.
Напомним, в ходе мероприятия одна из предпринимателей обратилась к мэру с просьбой прояснить ситуацию в следующем вопросе. Ее торговый объект в форме кружки, расположенный на набережной недалеко от Речного вокзала, планируется перенести, но куда - пока неизвестно. Владимир Панов пояснил, что перенос "кружки" связан с тем, что на этом месте планируется фонтан.
Также нижегородские ремесленники через Торгово-промышленную палату обратились к главе администрации города с просьбой предоставить территорию для продажи своей продукции.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи главы Нижнего Новгорода с предпринимателями стало известно, что мэрия приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной.
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