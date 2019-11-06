Товарооборот Нижегородской области с Казахстаном вырос на 8% Бизнес

Товарооборот Нижегородской области с Казахстаном вырос на 8%.

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, такую информацию озвучили на форуме, где обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном. Форум прошел 6-7 ноября в Омске. Представители Нижегородской области приняли участие в работе форума, где также побывало более 600 гостей из разных регионов России и Казахстана.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Казахстан является стратегическим партнером региона и занимает 7 место среди 132 стран, с которыми Нижегородская область развивает внешнеторговые связи.

"В течение последних 2,5 лет мы поступательно увеличиваем наш товарооборот – по итогам 8 месяцев 2019 года он вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $198 млн", - сказал глава региона. Глеб Никитин добавил, что экспорт также увеличился почти на 8% и составил $193 млн.

В департаменте добавили, что на форуме обсуждались вопросы и перспективы приграничного сотрудничества регионов России и Казахстана, кооперационные связи двух стран в промышленной сфере, развитие несырьевого экспорта между странами, содействие женскому предпринимательству как драйверу роста креативной экономики, а также ключевые цели и результаты национальных программ по цифровизации России и Казахстана. В рамках работы сессий было подписано несколько различных договорных документов международного, межрегионального и коммерческого характера.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".