Глеб Никитин начал сотрудничество с Национальным университетом Сингапура по созданию нижегородского НОЦ Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом Национального университета Сингапура Тан Энг Чи. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в рамках реализации проекта по созданию Нижегородского научно-образовательного центра.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы создаваемые Научно-образовательные центры соответствовали мировому уровню. Для этого нам необходимо как можно шире развивать международное сотрудничество участников Нижегородского НОЦ. С Национальным университетом Сингапура договорились об обмене конкретными направлениями взаимодействия и увеличению международных контактов наших университетов, научно-исследовательских и образовательных институтов", - отметил глава региона по итогам встречи.

Ранее глава региона представил программу развития НОЦ для укрепления и расширения сотрудничества между НИИ и ВУЗами, научными центрами и промышленными предприятиями.