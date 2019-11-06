Льготы по налогу для "большегрузов" предложено установить в Нижегородской области Бизнес

Льготы по налогу для "большегрузов" предложено установить в Нижегородской области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона законопроект об установлении новой льготы для грузоперевозчиков.



Кто может рассчитывать на льготу?

Законопроектом предлагается установить новую льготу по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности большегрузный транспорт для магистральных междугородных и международных перевозок. Изменения в закон обусловлены важностью развития региональной логистики и оказания господдержки.

Проектом закона области предлагается предусмотреть, что для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении каждого "большегруза", осуществляющего магистральные перевозки и имеющего максимальную массу свыше 12 тонн, транспортный налог снижается на 30% от суммы, уплаченной в налоговом периоде.

Льготы при среднем и выше уровне зарплат

Зарплата на предприятии должна быть не ниже средней номинальной в Нижегородской области по данным Нижегородстата.

"Обязательное условие для получения льготы – перевозчик должен обеспечить уровень зарплаты на предприятии не ниже среднего по области. Таким образом, законопроект преследует одновременно две цели: стимулировать перевозчиков платить налоги в нашем регионе и выплачивать своим сотрудникам "белую" зарплату", - сказал Глеб Никитин.

Предполагается, что указанная налоговая льгота будет действовать с 1 января 2020 года.