Самую длинную скамейку в городе установили в благоустроенном сквере "Черный пруд"

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Сквер "Черный пруд" в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Пр благоустройстве сквера вместо забора пом периметру установили 120-метровую скамейку. Она является самой длинной в городе.
Также в сквере отремонтировали брусчатку, обустроили детский уголок с качелями, добавили световую инсталляцию. Для владельцев собак установили специальную урну и контейнер с гигиеническими дог-пакетами.
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