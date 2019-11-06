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Общество

Самую длинную скамейку в городе установили в благоустроенном сквере "Черный пруд"

11 ноября 2019 16:42  [2] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер "Черный пруд" в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пр благоустройстве сквера вместо забора пом периметру установили 120-метровую скамейку. Она является самой длинной в городе.

Также в сквере отремонтировали брусчатку, обустроили детский уголок с качелями, добавили световую инсталляцию. Для владельцев собак установили специальную урну и контейнер с гигиеническими дог-пакетами.

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