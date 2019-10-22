Виталий Мутко и Глеб Никитин вместе с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" приняли первые четыре дома Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 октября проверили готовность первых квартир проблемного ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Накануне региональный минстрой подписал документы о вводе домов в эксплуатацию.

"В целом я положительно оцениваю работу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, реализующего механизмы по достройке проблемных домов, которые мы выполняем по поручению президента РФ Владимира Путина. Эта система позволяет нам заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать их, изучать техническую документацию, заключать с дольщиками соглашения и завершать строительство домов", - сказал Виталий Мутко.

"Такой проект по достройке проблемных домов мы реализуем впервые. Вся система в целом сработала. Правительство Нижегородской области с губернатором региона Глебом Никитиным помогли в организационном плане, создали свой областной фонд, мы привезли федерального подрядчика. Также мы улучшили стандарт сдачи, сделали дома с отделкой, элементы благоустройства, чтобы люди могли заезжать и жить", - добавил он.

Квартиры в этих домах получат 246 дольщиков, а всего в жилом комплексе их 1906.

"Нижегородская область стала пилотным регионом для апробирования механизма привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Полгода назад мы были здесь с Виталием Леонтьевичем Мутко. Тогда только намечались основные контуры работы, но благодаря такой мощной поддержке удалось двигаться вперед форсированными темпами, и вот мы, как и обещали, вводим в строй первые четыре дома. Их ввод в эксплуатацию позволит восстановить права почти 250 граждан. В 2020 году планируем завершить строительство еще 11 домов, а в 2021 году - оставшихся 10 домов, тем самым полностью достроить ЖК "Новинки Smart City", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также сказал, что этот опыт достройки региональное правительство будет тиражировать и на другие объекты.

"Использование новых инструментов решения проблем в сфере долевого строительства позволили в 2019 году восстановить права порядка 2 тысяч обманутых дольщиков из регионов ПФО. Решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле аппарата полномочного представителя. Перед регионами округа поставлена задача до конца года провести так называемую "сверку" реального количества проблемных домов с единым реестром проблемных объектов, чтобы видеть реальную ситуацию и не допустить "замалчивания проблем", - добавил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.

Напомним, застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" 22 октября получил разрешение министерства строительства Нижегородской области на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" №9, №11, №12, №13.

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" в июне 2019 года.

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Согласно дорожной карте, утвержденной Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.