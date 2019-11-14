Вика Лушникова
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Очередная девушка-подросток пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Рысь".
17-летняя Вика Лушникова пропала в ночь с 14 на 15 ноября, уйдя из дома на ул.Спортивной Канавинского района и после этого не выходила на связь сродственниками.
Вика худощавого телосложения с русыми волосами. Ее рост составляет 160 см. Одета девушка в белую куртку, черные штаны, белые кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Вику, позвонить по телефону поисковой группы 8 (831) 28-38-200 или 102 (полиция).
Напомним, что трагически закончилась пропажа в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла в ночь с 29 на 30 октября 2019 года с вечеринки из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Юлию искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.
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