Очередная девушка-подросток пропала в Нижнем Новгороде Происшествия

Вика Лушникова Фото: ПСГ "Рысь"

Очередная девушка-подросток пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Рысь".

17-летняя Вика Лушникова пропала в ночь с 14 на 15 ноября, уйдя из дома на ул.Спортивной Канавинского района и после этого не выходила на связь сродственниками.

Вика худощавого телосложения с русыми волосами. Ее рост составляет 160 см. Одета девушка в белую куртку, черные штаны, белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Вику, позвонить по телефону поисковой группы 8 (831) 28-38-200 или 102 (полиция).

Напомним, что трагически закончилась пропажа в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла в ночь с 29 на 30 октября 2019 года с вечеринки из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Юлию искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.