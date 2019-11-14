Несмотря на грядущие морозы, у деревьев в Нижнем Новгороде появились молодые почки

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Свежие почки с листьями образовались на некоторых деревьях в Нижнем Новгороде в середине ноября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные очевидцев.
В тех местах, где произрастают деревья, готовые распустить листья, не пролегает теплотрасса, они находятся на равных условиях с другими растениями.
Помимо этого, вокруг деревьев наблюдаются остатки травы, которая, несмотря на прошедшие в октябре-ноябре небольшие снежные осадки, остается зеленой.
Также в городе можно увидеть остатки цветов. Лепестки у них поредели, но сами цветы продолжают "держать голову".
Напомним, что синоптики ночью 20 ноября прогнозируют морозы до -15°. Днем 20 ноября ожидается -3°...-8°.
Кроме того, в ноябре синоптики прогнозировали устойчивый снежный покров.
Напомним также, что ранее нижегородские синоптики рассказывали об особенностях предстоящей зимы.
Фотографии сделаны 19 ноября 2019 года в районе набережной
Федоровского и принадлежат НИА "Нижний Новгород".
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