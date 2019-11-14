Руслан Станчев вышел с инициативой установки памятника Бетанкуру в сквере у Нижегородской ярмарки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев вышел с инициативой установки памятника Августину Бетанкуру в сквере на улице Мануфактурная у Нижегородской ярмарки.

В ходе заседания постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре 19 ноября, Руслан Станчев обратил внимание депутатов на то, что жители Канавинского района написали обращение в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области с просьбой предусмотреть благоустройство будущего сквера.

(место расположения будущего сквера)

По его словам, жители улицы инициировали создание сквера имени Августина Бетанкура. Они собрали подписи, направили обращение в министерство ЖКХ, откуда в свою очередь был запрос в администрацию Нижнего Новгорода о переводе земли из одной формы собственности в другую. "Потом нужно будет либо внести этот сквер в программу Формирования комфортной городской среды, которая будет реализована в 2021 году, либо найти другие источники финансирования, и уже в 2020 году эту территорию благоустроить", - сообщил Руслан Станчев.

Как отметил Руслан Станчев, в сквере "необходимо не только поставить лавочки и провести свет, нужно установить памятник Августину Бетанкуру - провести конкурс среди скульпторов и выбрать лучший". "Более того, те остатки ярмарочной канализации XIX века, которые были найдены на Мануфактурной около лабазов, можно подсветить изнутри, укрыв антивандальным стеклом", - пояснил депутат нижегородской Думы.

Депутат также напомнил, что это место находится рядом с Нижегородской ярмаркой, которая сейчас активно развивается, добавив при этом, что "вообще вся территория вокруг Стрелки – это новое место силы".

Он попросил администрацию Нижнего Новгорода и городскую Думу поспособствовать в прохождении этой гражданской инициативой всех необходимых процедур, "чтобы дело не "замыливалось".

Напомним, что муниципальный земельный участок на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная в августе 2017 года был сдан в аренду ООО "НВСКНН" под строительство гостиницы со встроенной автостоянкой. В марте 2019 года жители микрорайона "Ярмарка" обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой помешать строительству гостиницы.

В октябре 2019 года на встрече заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с жителями стало известно, что территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят, вместо гостиницы планируется разбить сквер.