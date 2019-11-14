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Общество

"Регион сразу занял твердую позицию учитывать все мнения по строительству плотины", - Владислав Атмахов

20 ноября 2019 17:00  [2] Общество

"Регион сразу занял твердую позицию учитывать все мнения по строительству плотины", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, комментируя встречу президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова. В рамках встречи был поднят вопрос строительства нижегородского низконапорного гидроузла.

"Решать проблему судоходства на Волге, несомненно, нужно. Но это не должно быть во вред людям. В этой области правительство Нижегородской области изначально заняло твердую позицию. Строительство низконапорного гидроузла не должно нанести вред окружающей среде и негативно отразиться на жителях. Те проектные решения, которые сейчас прорабатываются, должны улучшить гидрологическую ситуацию в регионе, в положительную сторону изменить жизнь нижегородцев. На этом и настаивает как губернатор, так и общественность. Думаю, что в ближайшее время все вопросы и предложения, которые от нашего региона были направлены проектировщикам, будут учтены и найдут отражение в проекте и материалах ОВОС", - сказал Владислав Атмахов.

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