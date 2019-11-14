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Политика

Начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова заключили под стражу

21 ноября 2019 09:39  [26] Политика

Начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова заключили под стражу. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 20 ноября 2019 года судом удовлетворено ходатайство следователями второго отдела по расследованию особо важных дел об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напоминаем, что по версии следствия, в октябре 2019 года полицейский получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники за оказание содействия в присвоении ему специального звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности.

Кроме того, в кабинете и квартире подозреваемого во взятничестве Сергея Бывалова 19 ноября прошли обыски.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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