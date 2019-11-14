"Теплоэнерго" вручило пять спецстипендий студентам ННГАСУ Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошел День карьеры, в рамках которого состоялось торжественное награждение пяти студентов – победителей конкурсного отбора на получение специальных стипендий АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Победителями конкурсного отбора стали студенты бакалавриата и магистратуры ННГАСУ Алексей Алилуев, Анастасия Архипова, Александр Зольников, Анастасия Горбачева и Мария Алешина, обучающиеся по профильным для Теплоэнерго направлениям.

Дипломы победителей студентам вручил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Компанию Теплоэнерго и строительный университет связывает долгая, плодотворная и эффективная работа, большое количество выпускников вуза трудоустраивается в нашей компании. И в этом году мы заключили соглашение о взаимодействии и учредили именные стипендии. На стипендиальный конкурс поступило достаточно много работ. Я читал их, и могу сказать, что это действительно предметные и интересные предложения", - заявил Илья Халтурин.

Проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щеголев в своем выступлении отметил, что взаимодействие с крупными работодателями – это одно из приоритетных направлений деятельности вуза.

"Для нас важно, чтобы наши студенты проходили практику и в дальнейшем успешно трудоустраивались в крупных стабильных организациях и перспективных компаниях – за ними будущее", - заявил Дмитрий Щеголев.

Илья Халтурин поблагодарил руководство и преподавателей вуза за качество подготовки выпускаемых специалистов.

"К нам от вас приходят специалисты с очень серьезной, основательной базой знаний, которая в нашей деятельности, безусловно, востребована", - подчеркнул он.

Кроме того, генеральный директор АО "Теплоэнерго" пригласил студентов ННГАСУ на экскурсию на объекты предприятия, а также выразил надежду на то, что и во втором полугодии стипендиальная комиссия увидит хорошие конкурсные материалы со свежими интересными идеями.



СПРАВКА:

Стипендии были учреждены в рамках соглашения о сотрудничестве между Теплоэнерго и ННГАСУ, которое было подписано в апреле 2019 года.

Предприятие будет выплачивать стипендии по 5 тысяч рублей в месяц пяти студентам, прошедшим отбор совместной комиссии университета и Теплоэнерго. Стипендия назначается на один семестр (пять месяцев).

В критерии оценки достижений студентов, претендующих на получение стипендии, помимо показателей успеваемости входят призовые места в конкурсах и на олимпиадах, участие в научных конференциях и форумах, наличие публикаций в научных изданиях и участие в общественной жизни университета. Также комиссия учитывает мотивацию студента на работу в Теплоэнерго.

На стипендию могут претендовать студенты дневной формы обучения 2-4 курсов бакалавриата или 1-2 курсов магистратуры, которые обучаются в ННГАСУ инженерным специальностям, востребованным в Теплоэнерго.

Стипендиаты получат преимущество при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе на последних курсах обучения. Для этого они должны иметь положительные отзывы руководителей структурных подразделений, в которых проходили практику. Кроме того, стипендиаты смогут проходить стажировку в Теплоэнерго, участвовать в тренингах и других практиках, входящих в программу развития профессиональных компетенций.

Напомним, Теплоэнерго заключило соглашения о сотрудничестве также с НГТУ и ННГУ.