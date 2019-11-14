В Нижегородской области доля оборота фальсификата топлива не превышает 5%, - Нижегородский ЦСМ Общество

Фото: Нижегородский ЦСМ

Росстандарт представил карту качества бензина и дизеля в России 20 ноября 2019 года в рамках информационного проекта "Топливо без обмана". Как сообщили в пресс-службе центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области (ЦСМ), на карте визуализирована ситуация на рынке в регионах, она составлена в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 9 месяцев текущего года.

Такая оценка необходима территориальным управлениям Росстандарта и другим заинтересованным органам власти для принятия решений по надзорным мероприятиям. На карте наглядно показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует.

Например, во Владимирской области треть всего топлива, которое продают на АЗС, — суррогат. Кроме того, очень много некачественного бензина и дизеля выявлено в Крыму, Чеченской республике, Дагестане, Хакасии, Тыве, Хабаровском крае, на Алтае, Костромской, Курганской, Свердловской, Рязанской и Томской областях. В Нижегородской, Калужской, Липецкой, Московской и других областях ситуация значительно лучше и доля оборота фальсификата не превышает 5%.

Проверка качества топлива, которое реализуется на АЗС Нижегородской области, проводится в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

"Информация будет полезна обычным автолюбителям и автопутешественникам. Обращайте внимание на информацию, которая размещается на заправках. В случае обнаружения некачественного топлива информируйте контролирующий орган — ПМТУ Росстандарта. Это позволит пресечь его реализацию на территории региона", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

Эксперты Нижегородского ЦСМ рассказали, как обезопасить себя от заправки своего автомобиля некачественным топливом:

- обращать внимание на информацию, которая размещается на АЗС в местах, доступных для потребителей (наименование, марка топлива, экологический класс), а также в кассовых чеках;

- помнить, что продавец по требованию клиента обязан предъявить ему копию документа о качестве (паспорт) топлива и информацию о его соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза;

- после слива из автоцистерны топливо в резервуаре должно отстояться. Там может быть осадок, которому необходимо время осесть на дно. Иначе он может оказаться в топливной системе вашего автомобиля. Не рекомендуется заправлять свой автомобиль на АЗС следом за отъезжающим бензовозом;

- отдавать предпочтение проверенным временем АЗС, стараться избегать заправки топливом на случайных АЗС.