Более 6 тысяч человек состоят на учете в наркологической службе Нижегородской области Происшествия

Более 6 тысяч человек состоят на учете в наркологической службе Нижегородской области. Такие данные были приведены на IV открытом форуме региональной прокуратуры, который посвятили вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

Участники отметили, что в регионе сложилась непростая наркотическая ситуация. В текущем году отмечено более 260 случаев отравлений наркотиками, из которых 45 оказались смертельными. На учете в наркологической службе состоит свыше 6 тысяч потребителей запрещенных веществ.

Также на заседании была получена информация об отсутствии в 27 учреждениях здравоохранения области анализаторов для проведения первого этапа медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После проработки вопроса прокуратурой области проблема озвучена на очередном заседании антинаркотической комиссии региона. Результат - проведена закупка техники во всех учреждениях, что позволяет каждой районной больнице оперативно проводить исследования без потери времени на транспортировку наркопотребителей в соседние районы. Как следствие – повысилась эффективность пресечения правонарушений органами МВД, количество выявленных случаев немедицинского потребления и привлечения к ответственности в связи с этим увеличилось на 17 %.

Особое внимание уделяется фактам совершения несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщили на форуме. По каждому такому случаю инициируется анализ и оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также принимаются меры к выяснению условий проживания и воспитания подростка, обстоятельств приобретения им наркотиков.

Подобный подход привел к определенным положительным результатам. На территории области не зафиксировано фактов совершения подростками преступлений в состоянии наркотического опьянения. Снизилось с 31 до 20 число подростков, совершивших наркопреступления.

В настоящее время высокую значимость приобретает деятельность по противодействию распространения пронаркотического контента в Интернете.

Итоги обсуждения будут использованы в работе прокуратуры совместно с органами власти и представителями общественности.

В мероприятии приняли участие прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, заместитель губернатора Дмитрий Краснов, заместители министра социальной политики области Артем Святненко и здравоохранения области Светлана Белозерова, член Общественной палаты Нижегородской области Аркадий Денисенко, заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, заместитель начальника ГУ МВД России области Сергей Камышев, представители общественных организаций, осуществляющих реабилитацию наркозависимых, а также студенты университета им. М. И. Лобачевского.

Напомним, в октябре семейную пару заключили под стражу в Нижнем Новгороде: было изъято 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей.

Ранее нижегородские полицейские изъяли у задержанного более 500 пакетиков с наркотиком. Кроме того, несовершеннолетнего юношу, размещавшего закладки с наркотиками, будут судить в Нижнем Новгороде. Соучастницей 17-летнего молодого человека в этом преступлении стала 21-летняя девушка.