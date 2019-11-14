АПЗ посетила делегация из Калининграда Бизнес

АПЗ посетила делегация из Калининграда Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) посетила делегация Калининградской областной Думы во главе с председателем Мариной Оргеевой. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Делегация побывала на заводе 21 ноября и посетила музей предприятия.

"Почетные гости в музее АПЗ не редкость, а вот из самого западного города России здесь еще никто не бывал. Но, как оказалось, с продукцией, выпускавшей в разные годы на предприятии, калининградцы знакомы: детская посуда, трехрожковая люстра, магнитофон "Легенда" вызвали у гостей самые теплые воспоминания о советском периоде. А рассказ о продукции оборонного значения вызвал гордость за отечественную промышленность", - говорится в сообщении АПЗ.

"История АПЗ – это история нашей страны. Конечно, гордость берет за ту продукцию, которая вносит вклад в обороноспособность России. Сохранение памяти, истории, традиций - залог успеха и дальнейшего развития предприятия", - сказала председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

"В Нижегородской области - основательная промышленная школа, в Калининградской - такого, к сожалению, нет. Думаю, что молодежи, и вообще жителям нашего региона, будет интересно побывать на нижегородчине. У нас самые хорошие впечатления от визита, уверена, что в дальнейшем сложатся отношения между организациями, учреждениями, предприятиями наших двух регионов", - добавила председатель Калининградской областной Думы.

В рамках трехдневной программы пребывания в Нижегородской области калининградские парламентарии побывали в образовательных и социальных учреждениях на Бору, встретились с депутатами Законодательного собрания, посетили ведущие промышленные предприятия региона. В Арзамасе гостям продемонстрировали, как воплощается проект благоустройства Парка Гайдара, систему инклюзивного образования и профподготовки среднеспециальных учреждений.

"Многие вещи, которые мы реализуем в муниципальной практике, уникальны. Рад, что нам есть что показать. В свою очередь, нас заинтересовал опыт калининградских коллег по работе с многодетными семьями, аварийным жильем, уборке и содержанию территории. Это полезный диалог, который должен продолжаться. В России очень много примеров под условным названием "Бери и делай!", - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Визит гостей из Калининграда является ответным. В 2016 году делегация Законодательного собрания Нижегородской области посетила Калининградский регион также с рабочим визитом, в рамках которого и было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

"Для нас честь принимать у себя в гостях делегацию парламента Калининградской области. Этот регион интерес тем, что расположен отдельно от основной части России. Нашему предприятию есть что показать, в частности, по гражданской продукции – это и медицинская техника, и приборы ресурсосбережения. Надеюсь, что сложатся долговременные культурные и экономические связи, которые принесут пользу нашим регионам, городам", - сказал по итогам визита делегации генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.