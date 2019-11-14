Последние новости рубрики Происшествия
23 ноября 2019 14:41  [1] Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде
23 ноября 2019 12:37  [117] Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство
23 ноября 2019 09:26  [169] Астероид размером с Челябинский метеорит приближается к Земле, - Роскосмос
23 ноября 2019 09:15  [232] Тушили более пяти часов: хостел сгорел на ул. Советской в Нижнем Новгороде
22 ноября 2019 14:06  [200] Автобус ПАЗ опрокинулся на ул.Мончегорской, пострадал пассажир
22 ноября 2019 13:34  [263] КамАЗ горел на ул.Кузбасской утром 22 ноября
22 ноября 2019 13:29  [182] Более 6 тысяч человек состоят на учете в наркологической службе Нижегородской области
22 ноября 2019 12:54  [298] Спасатели в Нижнем Новгороде извлекли из-подо льда автомобиль с телом мужчины
22 ноября 2019 11:02  [173] Недетские кражи: молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей
22 ноября 2019 10:21  [161] Борчанин получил 18 лет за разбойное нападение и жестокое убийство пенсионера
Происшествия

Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде

23 ноября 2019 14:41  [1] Происшествия
Две из пяти столкнувшихся машин

Две из пяти столкнувшихся машин

Фото: из соцсети Вконтакте

Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 23 ноября днем рядом с ФОКом "Юность".

Как https://vk.com/novgorod_52?w=wall-140774221_864110">пишут нижегородцы в соцсетях, столкновение произошло из-за того, что автомобили не держали безопасную дистанцию. Один из автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, а остальные не успели затормозить.

По информации Госавтоинспекции, погибших и пострадавших нет.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph