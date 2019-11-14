Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде Происшествия

Две из пяти столкнувшихся машин Фото: из соцсети Вконтакте

Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 23 ноября днем рядом с ФОКом "Юность".

Как https://vk.com/novgorod_52?w=wall-140774221_864110">пишут нижегородцы в соцсетях, столкновение произошло из-за того, что автомобили не держали безопасную дистанцию. Один из автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, а остальные не успели затормозить.

По информации Госавтоинспекции, погибших и пострадавших нет.