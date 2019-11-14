"Транснефть-Верхняя Волга" завершила техперевооружение системы электроснабжения на диспетчерской станции Кстовского района Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение системы электроснабжения на линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево", расположенной в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс мероприятий проводился в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Смонтировано новое открытое распределительное устройство 35 кВ с современными элегазовыми выключателями и закрытое распределительное устройство 6 кВ с ячейками комплектного распределительного устройства, оборудованного вакуумными выключателями с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Установлено оборудование автоматизированной системы технического учета электроэнергии.

После завершения пусконаладочных работ энергообъекты станции введены в эксплуатацию.

Техническое перевооружение энергетического оборудования на ЛПДС "Староликеево" позволит повысить надежность и эффективность работы системы электроснабжения станции, пояснили в компании.