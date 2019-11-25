Предварительная презентация: администрация Дзержинска представила Стратегию-2030 Политика

В администрации Дзержинска состоялась предварительная презентация и прошло общественное обсуждение Стратегии социально-экономического развития городского округа до 2030 года.

В пресс-службе администрации города отметили, что все участники обсуждения работали в группах по основным направлениям Стратегии: социальная политика и образование, промышленность, предпринимательство и инвестиции, агломерация и транспортная система, ЖКХ, экология и "умный город".

Ключевыми принципами модернизации Стратегии 2030 стали: опора на новейшие научные достижения, экспертное сопровождение на всех этапах корректировки стратегии. Алгоритм построения Стратегии 2030 максимально приближен к Стратегии развития Нижегородской области, использование методологии проектного подхода для конкретизации основных направлений развития, определение последовательности действий на втором этапе реализации Стратегии 2030.

"Главной целью стратегии является обеспечение непрерывного улучшения качества жизни всех слоев населения на основе эффективного использования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов", - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

"Стратегия социально-экономического развития в первую очередь рассматривает создание новых действующих сервисов и направлений, которые мы можем включить в городское хозяйство, в социально-экономическую сторону жизни. Речь идет о насыщении цифровыми технологиями в рамках приоритетного федерального проекта "умный город" самых различных сфер жизни – это транспорт, быт, ЖКХ, социальная сфера", - отметил председатель совета по социально-экономическому развитию при главе города Александр Егоров.

По результатам обсуждений, все предложения будут рассмотрены и внесены в ближайшее время в Стратегию развития, которую представят на обсуждение общественности и депутатам Думы города Дзержинска.