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Житель Шарангского района получил два года за поджог сенохранилища. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 ноября 2019 года, 26-летний местный житель признан виновным по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
Судом установлено, что летом этого года в д.Поздеево молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, умышленно поджег рулоны сухого сена, находящиеся рядом с помещением одного из сельскохозяйственных кооперативов района.
В результате его преступных действий уничтожено строение сенохранилища, стоимостью 1 милн рублей и заготовленное сено на общую сумму 450 тысяч рублей.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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