"ТНС энерго НН" разъяснил, куда обращаться в случае отключения электроэнергии Общество

На сайте ПАО "ТНС энерго НН" появился новый мини-сервис, благодаря которому клиенты компании смогут выяснить, что делать и куда обращаться в конкретной ситуации при отсутствии электроэнергии в квартире, частном или многоквартирном доме, районе или целом населенном пункте. В пресс-службе компании пояснили, что в данном разделе потребители смогут найти телефон РЭС (районные электрические сети) и другие полезные контактные данные, которые помогут в случае отключения энергоснабжения.

Дистанционные сервисы "ТНС энерго НН" с каждым годом пользуются всё большим спросом среди потребителей. В компании отметили, что на сегодняшний день почти 700 тысяч клиентов компании регулярно посещают сайт nn.tns-e.ru для передачи показаний, онлайн оплаты счетов и поиска необходимой информации, касающейся энергоснабжения.

"Мы стремимся сделать корпоративный сайт динамичным, функциональным и полезным для клиентов компании, с удобной структурой и навигацией. Кроме того, мы постоянно разрабатываем новые онлайн-сервисы, адаптируя ресурс под нужды и интересы потребителей. Клиенты "ТНС энерго НН" через сайт могут получить квалифицированную консультацию специалистов, найти всю интересующую их информацию, узнать о своих начислениях за электроэнергию, подать заявку на замену прибора учета, оплатить счета за ЖКХ, штрафы и многое другое", - заметил начальник службы по управлению качеством клиентского обслуживания, развитию сервисов и дополнительных услуг "ТНС энерго НН" Татьяна Печерская.