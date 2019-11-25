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Общество

Найдена пропавшая в Нижегородской области беременная девушка-подросток

26 ноября 2019 15:07  [73] Общество

Найдена пропавшая в Нижегородской области беременная девушка-подросток. Об этом сообщает региональное СУ СК России 26 ноября 2019 года.

Ранее волонтеры дважды объявляли сбор на поиск 16-летней Даши Кузнецовой в июне и ноябре текущего года. Она живет в селе Вад и сейчас находится на 6 месяце беременности.

В ходе расследования уголовного дела установлено ее местонахождение. В ночь на 26 ноября пропавшая девушка была найдена в с. Свобода Вадского района у ее молодого человека.

При допросе девушка пояснила следователям СК причину, по которой неоднократно уходила из дома: она желает выйти замуж и проживать совестно со своим молодым человеком.

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