Девушку-подростка ищут в Нижегородской области второй раз за полгода; сейчас уже беременную Происшествия

Даша Кузнецова Фото: ПСО Волонтер

Девушка-подросток пропала в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Волонтеры уже объявляли сбор на поиск 16-летней Даши Кузнецовой в июне текущего года. Спустя два дня она вернулась домой.

Сейчас девушка вновь пропала. В сообщении волонтеров говорится, что Даша находится на пятом месяце беременности.

Даша 10 ноября ушла из дома на ул.Юбилейной в селе Вад и больше не выходила на связь.

Девушка среднего телосложения, ее рост составляет 155 см, у пропавшей русые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Одета Даша в черную куртку, бордовый шарф, темно-синие лосины, темные угги.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти подростка, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что трагически закончилась пропажа в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла в ночь с 29 на 30 октября 2019 года с вечеринки из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Юлию искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.