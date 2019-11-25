Лауреатов конкурса "Театральное Приволжье" озвучат 30 ноября Общество

Лауреатов конкурса "Театральное Приволжье" озвучат 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Голосование за лучший спектакль фестиваля "Театральное Приволжье" стартует 29 ноября 2019 года в 13:00 и продлится до 13:00 30 ноября.

Каждый житель ПФО может выбрать лучшую театральную постановку. Позвонить можно по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43.

Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона. При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.

Подробный механизм определения победителей размещен на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке "Голосование".

Накануне старта голосования член жюри регионального этапа фестиваля, председатель нижегородского отделения союза театральных деятелей России Сергей Кабайло призвал всех нижегородцев принять участие в этом мероприятии.

"28 спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа! Школьники и студенты занимаются замечательным делом, название которому - театр. Каждому спектаклю нужны зрители и, конечно же, аплодисменты. Так давайте, дорогие друзья, обратим внимание на творчество этих молодых людей и выберем лучший спектакль фестиваля "Театральное Приволжье". А нашими аплодисментами будет голосование, которое начнётся 29 ноября в 13.00", - сказал Сергей Кабайло.

Напомним, что проект "Театральное Приволжье" проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года театра. Старт проекту в марте 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во всех субъектах ПФО прошли муниципальные и региональные этапы, где были определены победители в номинациях школьных и студенческих театров.

Муниципальный этап фестиваля в Нижегородской области проходил с 16 апреля по 20 мая 2019 года. На этом этапе проводились отборочные мероприятия среди театральных школьных и студенческих коллективов в районах Нижнего Новгорода и области. Региональными министерствами культуры и образования были отсмотрены 218 театральных коллективов из различных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. После этих просмотров 46 спектаклей 26 школьных и 16 студенческих коллективов были рекомендованы к региональному этапу.

В результате в Нижегородской области в номинации школьных театров победителем была признана молодёжная студия "START UP" Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13", а в номинации студенческих театров первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры города Заволжье со спектаклем по пьесе Нила Саймона "Дураки". Эти коллективы и представляют Нижегородский регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".

С 1 по 30 октября 2019 года на всех региональных телеканалах ПФО ("21 кнопка") были организованы ежедневные трансляции спектаклей, ставших победителями региональных отборочных этапов конкурса. Всё это время проводились массовые мероприятия с показом театральных постановок и их видеоверсий на базе социальных, культурных и образовательных учреждений. В просмотре постановок приняли участие и главы всех регионов ПФО.

Каждому спектаклю присвоен свой порядковый номер (от 1 до 14 — у студенческих, от 15 до 28 - у школьных).

В результате такого народного голосования 30 ноября 2019 года в 13.00 по мск будут подведены итоги и объявлены победители и лауреаты фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье".