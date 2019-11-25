Ежегодная Декада энергетики стартовала в лицее №38 Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: Т Плюс

Ежегодная Декада энергетики стартовала 26 ноября в лицее №38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс", чей нижегородский филиал с 2006 года является партнером мероприятия.

На открытии Декады заместитель главного инженера филиала Алексей Зайцев объявил о старте ежегодного конкурса творческих работ для учащихся лицея на темы энергетики. В этом году его участникам предложена тема "Энергетика и экология: проблемы и перспективы". Итоги конкурса будут подведены в марте 2020 года, в состав жюри войдут представители филиала.

"Энергетика – это высокие технологии и сложные физические процессы, прочную базу для освоения которых закладывает в своих учениках лицей №38. Цель проекта "Человек и энергия" – пробудить в них интерес к нашей профессии, показать им, что энергетика – это перспективно и очень интересно", - сказал Алексей Зайцев.

По традиции в ходе Декады энергетики учащиеся лицея побывают на станциях филиала. Первая экскурсия на Новогорьковскую ТЭЦ состоялась в день открытия Декады 26 ноября.