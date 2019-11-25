Частный космодром: первый полет из Нижегородской области. Правда или преждевременно? Общество

Фото: Роскосмос

Сегодня в сети появилась информация о том, что первый в России частный космодром приступит к испытаниям в 2022 году. Причем произойдет это в Нижегородской области, то есть в регионе, где построят этот объект.

Источником информации якобы выступил генеральный директор компании-инвестора "КосмоКурс" Павел Пушкин. Авторы сообщений о первом полете из Нижегородской области ссылаются на публикацию Павла Пушкина в соцсети Facebook.

"Первые полеты запланированы на 2025 год. Как сообщил генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин, первые испытания на частном космодроме, который будет построен в Нижегородской области, планируется начать в 2022 году", - это одно из сообщений, которые сегодня появились в интернете со ссылкой на Павла Пушкина.

Между тем, подобная информация в Facebook на странице гендиректора "КосмоКурса" отсутствует, но он поделился гиперссылкой на публикацию, где говорится о сроках первого полета, а также о том, что космодром расположится именно в Нижегородской области.

"Странности всегда с новостями происходят. Старая информация. Одно издание взяло у меня расширенное интервью, другое переспросило про 2022 год. И оказывается я это у себя в Фейсбуке написал. Можно ведь и на источник сослаться, как положено... Хорошо ещё не пишут, что в 11 районах будут построены 17 космодромов...", - прокомментировал данную публикацию Павел Пушкин.

Таким образом, он не подтверждает информацию о сроках первых полетов с космодрома.

По поводу окончательного решения о предоставлении земельного участка для строительства данного объекта на территории Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" обратилось в правительство региона.

Собеседник сказал, что окончательного решения по месту размещения комплекса не принято.

"Правительство Нижегородской области оказывает содействие инвестору в подборе участка под строительство космодрома. В настоящее время проект строительства объекта находится на согласовании в Госкорпорации "Роскосмос". Окончательного решения по месту размещения комплекса пока не принято", - сказал представитель нижегородской власти.

Напомним, что правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ООО "КосмоКурс" подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве суборбитального космического комплекса на территории региона в конце февраля 2019 года. В случае согласования данного проекта с госкорпорацией "Роскосмос" инвестор планирует построить космодром в течение 2020-2025 годов.

Космодром предназначен для туристов. Павел Пушкин считает, что основными клиентами космодрома станут иностранцы, так как стоимость одного полета оценивается в $200-250 тысяч и данную сумму смогут потратить лишь около 10% россиян.

Ожидалось, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов.

Пока проект не получил согласования, Павел Пушкин периодически посещает Нижегородскую область и осматривает потенциальные площадки для строительства объекта, о чем и сообщает в соцсети.

Одна из нижегородских территорий, которую "КосмоКурс" рассматривал как потенциальную площадку для космодрома (соцсеть)