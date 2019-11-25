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Политика

"Единая Россия" будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе", - Андрей Турчак

27 ноября 2019 11:44  [39] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами.

"Единая Россия" будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что "Единая Россия" не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться", - подчеркнул Турчак.

В то же время, сказал Турчак, "Единая Россия" готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции "Единой России" в парламентах разного уровня.

"Мы в поствыборной ситуации готовы договариваться, и мы этим сейчас занимаемся по итогам Единого дня голосования. Они могут избраться как самовыдвиженцы и войти во фракцию", – пояснил секретарь Генсовета партии.

Ранее Турчак заявлял, что "целью "Единой России" на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение больше 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва.

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